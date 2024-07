Il ‘triangolo’ Napoli-Osimhen-Psg | Victor vuole…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il triangolo-Psg: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Lo scorso anno, di questi tempi, il manager diera in perenne pellegrinaggio tra Roma e Rivisondoli alla ricerca del rinnovo milionario del contratto di. Per almeno una quindicina di volte è stato costretto a salire fin qui per provare a trovare un accordo con De Laurentiis. Che, alla fine, venne firmato solo a dicembre”. Nel quartier generale del. Roberto Calenda “Ecco, per il momento nel quartier generale delancora non ha fatto la sua apparizione. Ma ieri, seccato soprattutto dai suoi ritardi nel trovare la squadra promessa, si lascia andare a uno sfogo legato all’ipotesi di un inserimento dinell’affare Lukaku. «Leggo di scambi fantasiosi conspedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente.