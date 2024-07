Folgorato in una piscina Vogliamo giustizia per il nostro Alex qualcuno deve pagare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Modena, 31 luglio 2024 – Verità eperBonucchi. A chiederlo, a gran voce è stata la famiglia del 25enne mortoa gennaio 2021 in un hotel di Algeri - dove il giovane si era recato per lavoro - ieri pomeriggio nell’ambito di una conferenza nella sala stampa della camera dei deputati. Un grido di aiuto rivolto al Governo affinché la morte dinon cada nel silenzio, affinché si individuino i responsabili. Presente alla conferenza Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle che ha di recente depositato una interrogazione al ministro degli Esteri Tajani, Barbara Degli Esposti, madre diBonucchi, Valentina Reggiani, giornalista del Carlino e Fabio Tonelli, Amico diBonucchi. In collegamento da Modena anche il legale della famiglia, l’avvocato Roberto Ghini, che ha ribadito come la linea sia quella di portare il processo in Italia.