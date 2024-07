C’è un caso arbitri persino nel tennis alle Olimpiadi Coco Gauff eliminata piange e chiede… la var

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è unnel. Con protagonista la portabandiera statunitense, che ha perso 6-7, 2-6 contro la croata Donna Vekic ma s’è presa – malissimo – con la giudice di sedia per una decisione molto delicata facendone, appunto, unenorme. Una classica chiamata dentro-fuori nel secondo set, quando l’americana stava cercando di recuperare, cui è seguita una discussione di diversi minuti durante la qualeha ripetutamente affermato che il punto avrebbe dovuto essere rigiocato. Il New York Times ricostruisce regolamento alla mano, frame dopo frame, cosa è successo. Senza dilungarsi troppo: sul 2-3, 30-40, Vekic risponde al secondo servizio di; palla profonda, in prossimità della riga,è pronta a ribattere quando un giudice di linea chiama “out”, proprio mentretira. La palla va in rete.