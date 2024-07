Attestati Fedeltà Associativa l’ abbraccio alle imprese storiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Consegnati glididelle sedi di San Severino, Camerino, Matelica e Visso. Confartigianato ha "abbracciato" le sedi, con un momento conviviale che si è tenuto sabato scorso al ristorane Villa Berta di San Severino. All’iniziativa si è aggiunta la consueta conviviale estiva dell’Anap interprovinciale. Queste lepremiate: Simona Governatori, Gianfranco Maccari, Mario Menichelli, G.L.O di Geronzi Luciano, Luzi Massimiliano e Lanfranco & C., Calabrò Carni di Calabrò Giorgio & C., Silvio Bettacchi, Angelo Caldarola, La Pagnotta di Dolciotti Maurizio e Spurio Emanuela, Bernardino Obili, IPM, Basilio Buglioni, Giuseppe Rocchetti, Pasticceria F.lli Braghetti di Braghetti Giorgio & C., La Saporita di Belfiori Rita & C., Nevia di Eustacchi Alessia & C.