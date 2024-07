Assolti gli imputati per l’omicidio del giornalista greco Karaivaz Rsf | Mettere fine a questa insopportabile impunità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Fu giustiziato davanti casa ad Alimos, un sobborgo di Atene a colpi di kalashnikov e le indagini puntarono subito alle inchieste su criminalità e potere di cui era stato autore ilGiorgos. Del suo omicidio non si era saputo più nulla, oggi dalla capitale greca arriva la notizia che un tribunale di Atene ha assolto i dueperdel cronista come riporta il quotidiano Kathimerini. La corte ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per condannare i due fratelli, di 49 e 41 anni, per omicidio premeditato e possesso illegale di armi da fuoco. Entrambi gliavevano negato il loro coinvolgimento ed erano stati posti in custodia cautelare., uno dei più noti reporter greci di cronaca nera, lavorava per l’emittente privata Star e pubblicava molti dei suoi articoli sul suo sito personale, bloko.gr.