Allieva della Finanza abusata da un capitano ci sarebbero altri casi

(Di mercoledì 31 luglio 2024)da un, ci. Indagini in corso L’Scuola Ispettori de L’Aquila che accusa ilGuardia didi averla violentata «è venuta a casa mia per visionare alcune domande dell’esame di economia politica. Le ha fotografate per la parte di mia competenza. Esprimendo sentimenti e intenzioni di gratitudine nei miei confronti» sono queste le parole del33enne di Caltanissetta accusato di averla violentata. Tuttavia, secondo gli investigatori, il«l’attirava nella propria abitazione con la promessa di fornirle le risposte ad un test d’esame» ma «in casa l’aggrediva, la violentava. Nel corsoviolenza ilsi vantava di aver avuto rapporti con numerose allieve».