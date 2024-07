A Sequals niente stadio intitolato a Primo Carnera era fascista | dal Friuli l’ultimo delirio rosso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le vestali dell’anti-fascismo militante, al limite del, arrivano fino, piccolo centro della provincia di Pordenone, passato alla storia per aver dato i natali a. Proprio il campione dei pesi massimi, diventato leggenda dagli anni ’30, personaggio finito nei cartoni animati di Topolino, nei film di Hollywood con Bob Hope, nelle trasmissioni tv di successo degli Stati Uniti. Queldiventato un modo di dire, per indicare una persona forte e gigantesca, non può dare il suo nome al Comune di. Il motivo? Era il campione per antonomasia del Ventennio, il fiore all’occhiello della propaganda. Poco importa che il mondo intero gli abbia tributato omaggi e riconoscimenti. Alcuni cittadini antifascisti dihanno alzato le barricate – scrive Il Tempo- chiedendo al sindaco di bloccare l’iter amministrativo dell’intitolazione.