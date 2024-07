Vuelta 2024 la possibile esclusione di Ayuso diventa un caso L’appello | L' UAE Team Emirates lo lasci partecipare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio– Quando nella startlist già non figurano nomi del calibro di Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, i tre alieni del ciclismo attuale, l'obiettivo di racimolare quanti più big possibiliimpellente: se poi alle defezioni già conclamante per scelta tecnica dalla, con il belga ad annunciare per ultimo la sua decisione, si aggiunge la posizione dubbia di Primoz Roglic, alle prese con una frattura alla vertebra, allora il parco corridori al via di Lisbona il prossimo 17 agosto rischia di essere sulla carta piuttosto modesto. Non solo: le ultime notizie che arrivano dall'UAEparlano di unadi Juan, cosa che non sta andando giù a Javier Guillen, il direttore della corsa spagnola.