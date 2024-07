Vezzali e le fiorettiste di oggi | Ci vogliono testa e voglia Noi non ci volevamo bene ma non arretravamo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) Valentinaintervistata da Repubblica per analizzare la disfatta del fioretto femminile. La sei volte medaglia d’oro alle Olimpiadi (tre individuali) non ha fatto sconti alle azzurre. Scontenta delle sue compagne?«Alice Volpi veniva da due Mondiali da protagonista, a 32 anni era la sua ultima occasione per vincere un titolo, la giovane Marta Favaretto, bronzo mondiale, finora aveva fatto benissimo, Arianna Errigo dopo la maternità è rinata, l’ho vista tirare con una leggerezza che prima non aveva. Ma cianche. Io, quando ho iniziato, davanti avevo le grandi, mi allenavo con Giovanna Trillini, quattro anni più di me, perdevo e tornavo a casa infuriata. Babbo mi confortava: vedrai che un giorno ne metterai una di stoccata, e poi un’altra. Così è stato, ma io non ho mai mollato».