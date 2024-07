Taylor Swift devastata dal dolore per la strage di Southport | Sono sotto shock

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) Orrendo attacco nella cittadina di, centro alle porte di Liverpool. Ieri un 17enne ha fatto irruzione in una scuola di danza e ha ucciso tre bambine, ferendo altre dieci persone, che adessoin ospedale in condizioni critiche. Le piccole stavano partecipando ad un workshop di danza e yoga a tema, quando un folle armato di coltello è entrato nella sala. “Possiamo confermare che si tratta di un 17enne residente a Banks, il quale rimane in custodia per essere interrogato. – si legge nell’ultimo comunicato della Merseyside Police – Siamo in una fase iniziale delle indagini e stiamo cercando di stabilire il movente di questo tragico incidente, invitiamo la gente a non avventurarsi in congetture premature. Al momento ci sentiamo di escludere la pista di un crimine correlato al terrorismo.