Taylor Swift completamente sotto choc | il dolore dopo l' attacco a Southport

(Di martedì 30 luglio 2024) "L'orrore dell'di ieri ami travolge continuamente e sonoshock". Con un messaggio scritto di suo pugno e diffuso su Instagram,ha espresso il suo profondoe sgomento in seguito alla tragedia avvenuta ieri a. Nel suo messaggio, la cantautrice statunitense continua: "La perdita di vite umane e di innocenza e l'orrendo trauma inflitto a tutti coloro che erano lì, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo dei ragazzini ad una lezione di danza. Non so come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie". Ieri durante una lezione di danza e yoga a temapresso l'Hart Space, tre bambini hanno perso la vita e nove sono rimasti feriti, sei dei quali in modo grave, a seguito dell'aggressione con un coltello perpetrata da un 17enne.