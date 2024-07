Sabella | Non servono nuove carceri ma carceri nuove E questo principio viene ignorato perché gli interessi sono diversi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Sinceramente non ho mai capitoinpaese, da almeno 40 anni a questa parte, manchi un progetto di riforma carceraria, così come manca un progetto sulla giustizia, visto che ogni ministro che è arrivato ha fatto riformine a macchia di leopardo sempre nell’interesse di una determinata parte o di un determinato gruppo ideologico. Non si posaffrontare settorialmente i problemi facendo un’amnistia o un indulto,il problema non è dato dalla costruzione dio dalle misure alternative alla detenzione”.