S Potito si amplierà l’impianto di stoccaggio

(Di martedì 30 luglio 2024) Il titolo della delibera di giunta, la n. 110, recentemente approvata, sembra non lasciare spazio al dubbio chedigas di Sansia in procinto di essere ampliato. Si parla infatti di "accordo quadro per l’applicazione degli indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro alla esecuzione di prove di iniezione nel livello BB1 del giacimento "San" finalizzate all’ampliamento delle capacità di..". In realtà, secondo quanto affermato dalla commissione dell’ Unione dei comuni della Bassa Romagna che si occupa dell’argomento, l’ampliamento, inteso come aumento della quantità di gas immagazzinabile e non in termini di allargamento degli spazi, riguarderà il futuro.