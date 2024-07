Raid con coltello Due bimbe uccise al centro estivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Torna l’orrore di un’ennesima strage all’arma bianca nel Regno Unito. E questa volta a cadere sotto i fendenti di un odio insensato sono delle bambine. Sono state loro il bersaglio di un accoltellamento di massa, perpetrato secondo la polizia da un giovanissimo aggressore solitario, un 17enne, arrestato poco dopo lo spargimento di sangue. Il bilancio ufficiale, in un primo tempo racchiuso in 8 feriti, si è aggravato pesantemente in serata: due morti, in età infantile, sei bambine ferite "in condizioni critiche", altre tre sono meno già, più due adulti ricoverati in ospedale. Tutti quanti sono stati sorpresi dalla furia del ragazzo colmentre partecipavano ad un evento ricreativo, una classe di yoga e danza aperta a scolare delle primarie e ispirata alla musica della popstar americana Taylor Swift.