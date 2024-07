Puglia ansia per il bambino di due anni scomparso | ricerche a tappeto | FOTO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) C'è apprensione per la scomparsa di undi duein. Dalla tarda mattinata di oggi non si hanno notizie del piccolo che risulta disperso a Locorotondo, nel Barese. A lanciare l'allarme anche il sindaco del comune pugliese, Antonio Bufano. Nonostante l'immediato intervento e le incessantidei vigili del fuoco e dei carabinieri, dei vigili urbani e di cittadini volontari «il piccolo - scrive il primo cittadino in un post - non è ancora stato ritrovato». Ilsi chiama Domenico Gallo ed èmentre giocava in contrada Serralta, davanti alla sua abitazione. A lanciare l'allarme sarebbe stata la madre che intorno alle 11 ha notato la sua assenza. Leda allora proseguono a. «Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e - sottolinea Bufano - a collaborare attivamente con le forze dell'ordine.