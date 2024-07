Obiettivo | impatto zero Dagli edifici ai depuratori così Milano punta al 2030

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Ci sono due lombarde –e Bergamo - tra le nove città italiane nelle cento che partecipano alla missione Ue per diventare "carbon neutral" entro il. "Neutralità climatica" che consiste, in sostanza, nel ridurre dell’80% le emissioni clima-alteranti, lavorando su ogni ambito della vita urbana, in particolare sui più impattanti: riscaldamento degli, infrastrutture energetiche, mobilità, ciclo dei rifiuti, gestione delle risorse idriche e del verde. Ciascuna delle cento città (selezionate tra 400 aspiranti, di cui più di trenta italiane) deve definire un "Climate City Contract", sorta di “contratto“ con la città che fissi gli impegni, un piano d’azione e un piano d’investimenti.