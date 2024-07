Nostro figlio è ancora in Cina Adozione bloccata da 4 anni l’appello alla premier Meloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Cavriglia (Arezzo), 30 luglio 2024 – “Purtroppo non abbiamo ricevuto risposte ai nostri appelli. La speranza è sempre viva e la visita dellainpuò essere un’occasione importante per sbloccare l’. Ecco perché vorremmo che le arrivasse ilmessaggio". Monica Maffei e Francesco Zangrillo sono la coppia di genitori adottivi di Cavriglia che da più di quattroaspettano una chiamata per volare ine adottare il loro Simone, come hanno chiamato quel bambino conosciuto grazie a video e foto. I filmati, inviati con una certa frequenza non hanno però più avuto risposta da più di due. "Da 937 giorni non abbiamo notizie di lui, come del resto anche le altre coppie dei loro bimbi.