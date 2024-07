Italia Viva in rivolta contro la virata a sinistra di Renzi | Non decide il vertice serve un congresso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladi Matteonon piace alla base, che ricorda al leader che per cambiare la linea del partitoun. Di più, che ricorda a leader di essere stato lui per primo a indicare quella come la sede giusta perre la linea futura, salvo poi tirare il freno a mano e dire che della decisione di incaricherà l’Assemblea nazionale, dopo il famoso abbraccio con Elly Schlein alla partita del cuore. L’altolà all’ipotesi, blandamente mascherato dietro una questione di metodo, è arrivato con una lettera inviata ai vertici dida amministratori e dirigenti, che a questo punto chiedono che ilsia indetto entro il 2024.