Italia tra nuoto scherma judo e tiro a volo | la presentazione del day 5

(Di martedì 30 luglio 2024) L’ha ingranato le marce alte e non vuole fermarsi: ladel day 5 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Grazie alle medaglie delle squadre femminili di spada (oro) e di ginnastica artistica (argento) e di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero (bronzo), l’è salita a quota 11 medaglie ma non vuole di certo fermarsi. Mercoledì 31 luglio ci sono nuove possibilità per i colori azzurri in una giornata che dovrebbe aprirsi con le due gare individuali di triathlon (condizioni della Senna permettendo). Scopriamo dunque quali sono gli atleti azzurri impegnati nelle diverse discipline della quinta giornata di questi Giochi Olimpici.