Fa il bagno e non riemerge scatta l’allarme | 13enne muore davanti alla famiglia

(Di martedì 30 luglio 2024) Una vera e propria tragedia si è verificata nelle scorse ore. Un ragazzo di appena 13 anni è morto dopo essersi tuffato in acqua. Il decesso è avvenutomadre, al padre, al nonno e ad altri familiari che inevitabilmente sono ora sotto choc. Una giornata di relax e divertimento insi è trasformata in qualcosa di veramente parecchio drammatico. Il ragazzo di 13 anni, morto in acqua per annegamento, ha iniziato quindi a muoversi in acqua dando qualche bracciata ma poi improvvisamente si sono perse le sue tracce. La corrente l'ha travolto e i suoi parenti hanno chiesto subito l'aiuto dei carabinieri. Tutti si sono mobilitati per ore nella speranza di ritrovarlo in vita, ma verso le ore 22 del 29 luglio è stata fatta la terribile scoperta.