Esposito-Makhmadbekov oggi in tv finale bronzo judo -81 kg Parigi 2024 | canale e orario

(Di martedì 30 luglio 2024) Antoniosfida Somonnellaper ildel-81 kg alle Olimpiadi di: ecco come seguire l’incontroin tv, ile l’esatto. All’Arena di Campo di Marte l’azzurro non è riuscito a fronteggiare il rivale giapponese Nagase in semi, ma può ancora andare a caccia di una medaglia nellaper ilcontro il rivale proveniente dal Tagikistan. L’incontro inizierà intorno alle ore 17.28 di questo pomeriggio, martedì 30 luglio. LA CRONACA DELLA GIORNATA IL MEDAGLIERE DIIL TABELLONE: REGOLAMENTO: PROGRAMMACOME SEGUIRE IN TVDiretta tv integrale delodierno garantita su Discovery+, mentre Eurosport 7 (255 di Sky Sport), visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e anche su Dazn, trasmetterà l’incontro dell’italiano.