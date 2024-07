Ecco la prima medaglia bergamasca a Parigi! Giorgia Villa d’argento nella ginnastica artistica a squadre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024), da Brembate fino al mondo. Arriva martedì (30 luglio) laalle Olimpiadi di2024. Ed è una di quelle che era difficile aspettarsi, perchéfemminile per trovare l’Italia sul podio serviva tornare indietro di 96 anni, al 1928. Le fairy five alla Bercy Arena hanno vinto uno storico argento, dietro soltanto agli imprendibili Stati Uniti della fuoriclasse generazionale Simone Biles. Un risultato strepitoso, arrivato mettendosi alle spalle di un punto (165.454 contro 164.497) il Brasile terzo, anche se 6 lunghezze sotto gli USA. Arrivate alla finale già come seconda miglior squadra, Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e appunto, 21enne di Brembate che partecipava alla suaOlimpiade: aveva dovuto saltare Tokyo tre anni fa a causa di un problema fisico.