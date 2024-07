Consigli per la prossima cerimonia olimpica | essere drag queen a Teheran

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) Al direttore - Da storico dell’arte puntualizzare un piccolo particolare che da molti è stato travisato e interpretato in modo errato. Mi riferisco alla polemica, che da prettamente estetica è divenuta religiosa e anche politica, sulla sfilata musicale della Passerelle Debilly conclusasi con la performance dell’artista francese Philippe Katerine, nei panni di Dioniso (Bacco) in blu, coronato di foglie di vite e grappoli rossi, adagiato su frutta e fiori, canta la canzone “Tout nu”. Del resto, nella stessa pagina YouTube Eurosport si legge “Peint en bleu, il rend ainsi hommage à Dionysos, dieu du vin et de la fête, pour dénoncer l’absurdité de la violence entre les hommes”. Non c’è alcun riferimento all’“Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, condivisa e riportata dagli organi di stampa portata all’attenzione da alcuni commentatori e politici.