AEW | Bryan Danielson registra un marchio risalente al periodo in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo la vittoria della Owen Hart Cup,è scomparso dalla programmazione della AEW senza quasi avere un confronto con Swerve Strickland: il suo avversario per All In. La motivazione è dovuta ad alcuni infortuni accumulati negli ultimi mesi, dai qualista cercando di guarire per essere al 100% al Wembley Stadium. Nostalgia canaglia Ieri,ha presentato la domanda dizione del“YES! YES! YES!” all’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti. Il tormentone risale al suoin WWE, precisamente al 2013, quando scalò la vetta della compagnia conquistando il pubblico attraverso lo “Yes Movement”.