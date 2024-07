Venezuelaseggi chiusi | inizia scrutinio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 1.22 In Venezuela, la maggior parte dei 15.767 seggi elettorali si sonointorno alle 18:00 ora locale, con oltre 21 milioni di elettori. L'affluenza e alcuni seggi rimangono ancora aperti per via degli elettori in fila.Loinizierà a breve. Sono proibiti gli exit poll e i primi risultati saranno resi noti solo quando ci sarà una tendenza certa.Due i candidati:il presidente Nicolas Maduro, in corsa per un terzo mandato e l'ex ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia della Piattaforma unitaria democratica.