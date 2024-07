Traffico Roma del 29-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità la polizia locale Ci segnala San Giovanni la chiusura di via Vetulonia tra via Galati e via Populonia in direzione di viale metronio si tratta di una grossa buca in zona Portuense chiusura temporanea di via Francesco Spini Trabia Ascanio fenizi e via Gaetano Rappini penalizzato da un incidente ilsu via Cassia nei pressi di via di Grottarossa code In entrambe le direzioni sulla tangenziale est interventi di riqualificazione in vista del Giubileo ricordiamo che resta chiuso in modo continuativo il tratto di sopraelevata tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni aladiacente questa sera sulla stessa tangenziale per lavori dalle ore 22 alle 6 di domattina sarà chiuso il tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione ...