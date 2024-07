The Hunted – La preda | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024) The– La: dallesulRicordato principalmente – e giustamente – per L’esorcista e Il braccio violento della legge, William Friedkin si è affermato come profondo innovatore del poliziesco e dell’horror, contribuendo al rinnovamento della settima arte verificatosi durante gli anni della New Hollywood. Oltre ai due qui citati, tra i suoi altripiù apprezzati si annono anche Il salario della paura, Cruising, Vivere e morire a Los Angeles e The– La. Quest’ultimo, uscito in sala nel 2003 e meno noto rispetto ad altri suoi progetti, è un cupo thriller incentrato su uno scontro tra assassini. Come affermato da Friedkin, ogni suoesplora “la sottile linea tra il bene e il male” e anche The– Lanon fa eccezione.