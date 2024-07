Tensione nel Movimento Conte snobba il guru Grillo I big M5s | È la resa dei conti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Siamo semplicemente arrivati alladeicon", come spiegano dal quartier generale 5 Stelle di via Campo Marzio. Sta tutto qui il succo dello scambio epistolare tra il garante delBeppee il presidente Giuseppe, non a caso diramato online come premessa del processo "costituente" in programma per l’autunno. A scapito del nome, il M5s guidato dall’ex premier vagheggia di trasformarsi in vero e proprio partito politico. Un’organizzazione dove le decisioni siano prese in modo "partecipato", a sentire come la presenta, e non più sottoponendo al plebiscito le decisioni della leadership. E con una sua classe dirigente non vincolata dalla ghigliottina dei due mandati (10 anni) di impegno, che ha impedito di schierare nomi di richiamo in Europa. Ragion per cui la grande maggioranza degli eletti sta dalla parte del presidente.