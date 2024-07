Tennistavolo Cina e Corea del Nord si giocheranno l’oro nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terza giornata di gare per ilalle Olimpiadi di Parigi 2024. Una giornata che ha avuto come culmine le semifinali dele che ha visto avanzare i tabelloni nel singolo maschile e femminile con i sedicesimi di finale. Pronostici che sono stati rispettati nel: la finale pertradel. Laha battuto per 4-2 ladel Sud con Wang e Sun che non sono partiti benissimo e hanno dovuto rimontare da 0-1 e 1-2. Il punteggio finale è 6-11, 11-7, 9-11, 11-5, 11-7, 11-9.deldi Ri e Kim che si è sbarazzata per 4-3 in una semifinale tiratissima contro Hong Kong. Finisce 11-3, 10-12, 3-11, 11-9, 11-9, 9-11, 11-6. Nel singolo maschile la sorpresa principale è stata quella dell’uscita di scena del numero 7 del tabellone, il tedesco Dang Qiu che è stato sconfitto dal kazako Gerassimenko per 4-3.