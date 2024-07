Tennis Novak Djokovic domina la sfida storica con Nadal ed è agli ottavi delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lo scontro epocale del torneo olimpico dinon mantiene le attese per ciò che questo duello ha significato per la storia del. In fondo, nel secondo turno del torneo olimpico, tutti si aspettavano un successo di, ma in fondo tutti sognavano che il campo Philippe-Chatrier potesse dare un po’ di forza in più a Rafa. Ma c’è stata ben poca storia. Nole non ha avuto minimamente pietà dell’iberico, forse con quella punta di livore risalente a sedici anni fa, quando questo scontro valeva l’oro a cinque cerchi. E invece ci si ‘accontenta’ di un 6-1 6-4 combattuto soltanto nel finale per quello che è il sessantunesimo, e forse ultimo, match tra due colossi di questo sport. Nole scende in campo con l’intenzione di chiudere il prima possibile un incontro sicuramente epocale, ma ben lontano dai suoi tempi migliori.