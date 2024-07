Spaventoso incendio all’oleificio Bloccate autostrada e ferrovia | Non aprite porte e finestre di casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una spaventosa cortina di fumo nero che si alzava, visibile dall’, in città e in tutta la Piana. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, le fiamme sono divampate all’interno dell’azienda di Altopascio Stefanini Olio. Da subito il tam tam si è sparso, anche in seguito all’alta colonna di fumo che ha dubito fatto spaventare tantissimi residenti. Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lucca, aiutati anche dai colleghi arrivati da Pistoia, che si sono messi subito all’opera per domare l’. Pesanti i disagi sia sulla trattale, con il fumo che ha letteralmente invaso le carreggiate, che sulla linearia. Così è stato dapprima bloccato il trattorio tra Altopascio e Capannori.