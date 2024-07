Skateboard | un monumentale Yuto Horigome conquista l’oro nello street alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un fuoriclasse assoluto. Dopo una gara difficilissima, dopo tre errori di fila,trova il truck della vita e vince per la seconda voltaolimpico, specialità. E’ successo nel parco urbano di Place de La Concordestito per ledi Parigi 2024, al termine di una gara che ha mostrato tutta la forza magnetica e spettacolare della disciplina. Un andamento strano quella del nipponico, autore del quarto run del lotto, dove ha sfiorato i 90 punti accontentatosi di 89,90 e lasciando spazio a tutta l’eleganza del “maestro” Nyjah Houston (93.237), dell’altro statunitense Jagger Eaton (91.92) e del connazionale Sora Shirai (93.80). Poi nella fase dei trick,ha sparato al primo colpo 94.16, commettendo poi tre passaggi a vuoto e complicando in modo rilevante la sua gara, specie dopo il 95.25 segnato da Eaton alla penultima uscita.