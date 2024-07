San Lupo l’associazione Togo Bozzi attacca l’ammministrazione | Inaccettabile la chiusura al traffico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione Comunale di Sanpuò chiudere all’unica arteria, non comunale, di collegamento tra l’area titernina e il Molise? – così in una notaculturale, che continua – pur rispettando la celebrazione religiosa in onore di San, ritienelaalveicolare, per circa una settimana, della ex nazionale sannitica, con specifico riferimento al tratto che attraversa il centro abitato del piccolo Comune matesino. Tale decisione è assai dannosa per l’economia del vicino Comune di Guardia Sanframondi, nonché per i territori del Titerno e del Tammaro, in quanto determina l’interruzione dell’unica arteria di collegamento esistente tra il Molise ed il Sannio matesino.