Russia | treno deraglia nella regione di Volgograd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mosca, 29 lug. (Adnkronos) - Unpasseggeri ètodi, in. Lo riportano le agenzie di stampa russe, secondo cui otto vagoni sono usciti dai binari, mentre "sei sono sdraiati su un fianco". Non è noto al momento se ci siano vittime, ne quanti sono i feriti. Come hanno chiarito le Ferrovie russe, la causa delmento è stato un camion che ha attraversato i binari, causando l'incidente alle 12,35 (ora locale) sulla tratta Gremyachaya-Kotelnikovo. Secondo la portavoce del ministero degli Interni Irina Volk, il camionista è stato ricoverato in ospedale. Sul posto stanno lavorando le forze dell'ordine e si stanno accertando tutte le circostanze dell'incidente. Il ministero delle Emergenze ha inviato sul luogo dell'incidente due elicotteri Mi-8, 324 persone e 109 mezzi.