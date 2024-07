Parigi 2024 3 - Notte d' oro per Ceccon E c' è un problema arbitri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) 21:32 Thomasoro storico nei 100 metri dorso maschili. Commento: "Mi ero preparato tutto, anche l'intervista dopo la gara ma ho fatto una brutta figura Scusatemi, torno dopo". 21:38 Benedetta Pilato fuori dal podio per un solo centesimo nei 100 metri rana femminili. Commento (in lacrime): "Peccato Però un centesimo è proprio stronzo". 22:33 Filippo Macchi argento all'ultima stoccata nel fioretto individuale maschile Ultima stoccata fatta, rifatta e poi ancora perché nei primi due tentativi arbitro e Var non se la sono sentiti di certificare la bontà dell'azione dell'azzurro. Proteste, lacrime, polemiche. La cinica bellezza delle Olimpiadi racchiusa in poco più di un'ora dopo una giornata di attesa operosa e anche un po' iellata.