Musetti-Navone Olimpiadi tennis 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lorenzova a sfidare Marianoper l’accesso al terzo turno delledi Parigiin singolare maschile. Il toscano, che anche al Roland Garros era arrivato a tale punto (ma aveva dovuto fare i conti con Novak Djokovic), continua a cercare di sfruttare la propria gran forma. Al primo turno il numero 2 azzurro ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 il massimo beniamino di casa, Gael Monfils, mentre per l’argentino netto 6-2 6-2, risultato inusuale se si pensa che dall’altra parte della rete c’era Nuno Borges, giocatore certamente di gran forma in questa fase della stagione e in generale nel. A proposito di forma, sicuramenteresta la storia dell’anno: primo giocatore della storia a giocare lo Slam d’esordio da testa di serie. Quanto a Lorenzo, però, questa è la sua estate. E vuole continuare a renderla tale.