Maxi-incendi di vegetazione da Lenola a Fondi | alba di fuoco

(Di lunedì 29 luglio 2024) Latina, 29 luglio 2024 – Dalle prime luci dell’di oggi, il personale operativo dei Vigili deldel Comando di Latina, è impegnato in tredi. Le fiamme sono divampate a, località Monte Schierano, dove il Dos vvf sta coordinando due Canadair vf (Can 07 e Can 21) per contrastare le fiamme che stanno interessando pineta e macchia mediterranea. Attualmente ilha precorso circa 30 ha tra pineta e macchia mediterranea. C’è lavoro da fare anche da Itri, località Vastomano/Monte Grande. Anche qui un Dos vvf sta coordinando 2 Canadair vvf (Can 24 e Can 14) ed una squadra vf a terra, per le operazioni di spegnimento di ino in una zona impervia. Al momento le fiamme hanno interessato circa 40 ha tra pineta e macchia mediterranea.