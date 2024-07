Malamovida sul litorale romano | controlli a tappeto dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Raffica didei, pugno duro contro lasul. Attenzione particolare soprattutto nel fine-settimana: il bilancio delle attività delle forze dell’ordine. Ideinel fine settimana sul– (ilcorrieredellacitta.com)Forze dell’ordine in campo per fronteggiare il fenomeno dellae delle sue condotte delittuose caratteristiche: ciò al fine di garantire ai cittadini, del luogo piuttosto che vacanzieri, la possibilità di fruire in modo ordinato e, soprattutto, sicuro di tutti gli spazi pubblici presenti nel principale centro delnord della Provincia di Roma.