Liverpool diciassettenne uccide a coltellate due bambine | Una violenza mai vista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Momenti di panico nel Regno Unito: unè stato arrestato dopo aver accoltellato diverse persone, inclusi bambini, in un’area residenziale di Southport, a nord di. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti prontamente in una proprietà di Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia), accompagnati da ambulanze che hanno trasportato i feriti, tra cui bambini, negli ospedali locali. Leggi anche: Pensione, anche le casalinghe possono riceverla: ecco come richiedere l’assegno e chi ne ha diritto. Tutti i dettagli L’aggressione è avvenuta all’interno di un centro di assistenza alla gravidanza a Southport, una città situata nel nord dell’Inghilterra. Un ragazzo di 17 anni, proveniente da Banks nel Lancashire e originario di Cardiff, è stato arrestato dopo aver accoltellato 11in una zona residenziale della città.