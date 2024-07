Lapid ' non accettiamo minacce da aspirante dittatore Erdogan'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il leader dell'opposizione israeliana, Yair, ha affermato che "Israele non accetteràda un", in risposta alle affermazioni del presidente turco Recep Tayyipsu una possibile invasione del Paese. "Il presidentesta di nuovo farneticando. È un pericolo per il Medio Oriente", ha scrittosu X. "Il mondo, e soprattutto i membri della Nato, devono condannare con forza le sue oltraggiosecontro Israele e costringerlo a porre fine al suo sostegno ad Hamas", ha aggiunto.