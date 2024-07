La favola della Camelia di Coco Chanel | storia del fiore simbolo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 29 luglio 2024) Life&People.it L’abbiamo vista sfilare su tutte le passerelle, in diverse forme, da oltre cento anni. Perfetta, ancor di più che in giardino, per adornare spalline su abiti chiffon, cappotti, maglioni e cinture. L’ultima volta – per il momento – che abbiamo ammirato ladiè stata alla Paris Fashion Week al Gran Palais Ephémère. Ilportafortunacelebre stilista francese è stato il protagonista indiscussocollezione Autunno/Inverno 2023-24. Le modelle avanzavano nella penombrakermesse con unagigante alle loro spalle, un elemento che ha certamente spiazzato e incantato tutti gli osservatori: ogni abito esplodeva di una seducente magia floreale, tra fiori nascosti nel colletto di un trench di pelle nera o esibiti su camicette di pizzo.