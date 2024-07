Il Colpo di Mezzanotte - Tessmann ecco cosa manca Idea in porta | De Gea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Firenze, 30 luglio 2024 - Avanti piano, ma avanti inesorabilmente. Tannernon è ancora un calciatore della Fiorentina, ma c'è grande ottimismo per provare a chiudere la trattativa a stretto giro di posta. La Fiorentina ha offerto 4,5 milioni di euro più qualche bonus, il Venezia è fermo alla richiesta di 6-7 milioni, gli stessi che aveva ottenuto per il centrocampista dall'Inter prima che la trattativa saltasse in aria per volere dell'entourage che non voleva far restare il calciatore un altro anno in prestito al Venezia.l'ultimo sforzo da parte di entrambe le parti, ma un po' come accaduto per Colpani si respira grande fiducia. Con il Venezia i rapporti sono ottimi, nelle prossime ore in Laguna è atteso Lorenzo Lucchesi (in prestito s) per svolgere le visite mediche.