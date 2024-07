I prodotti tipici in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Torna per la quinta edizione ’da’, la manifestazione ideata dal sindacato italiano balneari aderente a FIPE-Confcommercio in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani. Per la riviera ravennate, l’appuntamento è a Milano Marittima oggi, in contemporanea ad altre due località della riviera romagnola: protagonisti sulle spiagge gli agricoltori che faranno assaporare idel territorio. Oggi a Milano Marittima, al Tangaroa Beach, gli agricoltori porteranno inle loro produzioni: a partire dalle 10.30 verrà distribuita frutta fresca di stagione, non solo come gradito omaggio ai turisti e agli ospiti delle località rivierasche, "ma anche per ribadire alcune tematiche di forte rilevanza per il settore come i costi di produzione aumentati e l’impatto del clima sulle colture – precisa Stefano Francia, presidente regionale Cia –.