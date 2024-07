Grande Fratello nota ballerina ed ex velina entrerà nella casa? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024), Shaila Gatta nel cast della prossima edizione? Ecco cosa emerge dal, dal prossimo 16 settembre in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini sarà al timone della nuova edizione che vedrà la partecipazione di nuovi concorrenti. Mentre il reality show prende forma, nelle ultime ore sono stati svelati i primi probabili quattro nomi che potrebbero prendere parte come concorrenti, tra cui Karina Cascella che invece ha deciso di intervenire sul rumors spiegando che per il momento non è prevista la sua partecipazione al programma televisivo.