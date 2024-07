Crollo Scampia oggi i funerali delle vittime l’arcivescovo | L’odore della morte pervade il quartiere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024)piange le sue. Roberto Abbruzzo, MargheritaRagione e PatriziaRagione sono stati ricordati, in una giornata di dolore e lutto cittadino. Lunedì scorso, ildi un ballatoio nella Vele Celeste ha causato ladei tre, ferendo altre dodici persone, tra cui sette bambine che sono ancora ricoverate.Leggi anche:, lo sgomberoVela Celeste ordinato nel 2015 e mai eseguitoLeggi anche:, disagi per gli sfollati e clima teso: solo una bottiglietta d’acqua a famiglia Le esequie, anticipate alle 9 per l’allerta caldo, si sono svolte nella piazza Giovanni Paolo II di, doveDomenico Battaglia ha celebrato la messa sotto due gazebo appositamente allestiti. A sinistra, le autorità con la sottosegretaria leghista Pina Castiello unica rappresentante del governo, e a destra i familiari