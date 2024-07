Cos' è il piano d' azione Italia-Cina e perché apre una nuova fase

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Industria, istruzione, sicurezza alimentare, protezione ambientale e sviluppo sostenibile: sono i principali temi al centro delle intese sottoscritte oggi tra i governino e cinese - in occasione della missione di Giorgia Meloni a Pechino - insieme ald'2024-2027 tra i due Paesi. Il, in particolare, rappresenta l'apertura di unadel partenariato bilaterale, nel solco del partenariato strategico globale del 2004. Il documento, infatti, delinea meccanismi per rafforzare e rilanciare la cooperin diversi ambiti di comune interesse tra, fra cui: commercio, investimenti, tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, agricoltura e sicurezza alimentare, ricerca e form, ambiente, cultura e turismo, contrasto della criminalità organizzata.