Cosa è rimasto delle Olimpiadi di Roma 1960

(Di lunedì 29 luglio 2024) A Parigi si aprono le, la XXXIII edizione dei Giochi, proprio quella che si sarebbe potuta disputare a: la Capitale, infatti, aveva presentato la propria candidatura per il 2024, poi ritirata in corsa per scelta della giunta comunale guidata da Virginia Raggi. La Capitale, come tutte le grandi città, ha una lunga storia di candidature abbozzate, ritirate in corsa o non andate a buon fine, ma nonostante questoè e rimarrà per sempre una città Olimpica: chi ospita i Giochi almeno una volta può fregiarsi di questo titolo. Forte della XVII Olimpiade, celebrata anel, la Città Eterna può fregiarsi di questo titolo. Il tempo, tuttavia, passa, e da quell’evento di anni ne sono trascorsi più di 60. Un’edizione dei Giochi storica, che ha segnato la memoria di molti e lasciato alla storia olimpica molte immagini iconiche.