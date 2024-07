Calciomercato Verona chi è Yllan Okou | il nuovo difensore francese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un altro movimento suldel. L’Hellas ha ufficializzato l’arrivo di. La formula è quella del prestito con riscatto. I dettagli sono stati svelati proprio dal club. “HellasFC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto – da Sporting Club Bastiais le prestazioni sportive del. HellasFC rivolge un caloroso saluto a, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni”. Chi èNato a Poitiers, in Francia, il 23 dicembre 2002,inizia la sua carriera sportiva nel settore giovanile del Monaco, Club con cui compie il proprio esordio tra i professionisti il 2 febbraio 2022, nel match di Coupe de France vinto per 3-1 fuori casa contro il Quevilly-Rouen.