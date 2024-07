Autovelox illegali sequestri in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 luglio 2024) La Polizia Stradale di Cosenza, a distanza di un anno, ha nuovamente sequestrato in diverse cittàritenutima attivi sulla rete stradale provinciale e non solo. Il provvedimento, che riguarda misuratori di velocità attivi anche in altre zone d’, è stato emesso dal gip nell’ambito di un’attività d’indagine delegata del capoluogo calabrese e a seguito delle risultanze degli accertamenti sulla “non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata T-EXSPEED v 2.0 con postazioni fisse per il rilevamento della velocità sia media che puntuale, dislocate lungo la statale 107 e la provinciale 234 del territorio della provincia di Cosenza e la statale 106”.