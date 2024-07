Traversino di Cassano d’Adda multe da 500 euro a 12 bagnanti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024). L’avevano annunciato ma qualcuno non ha ascoltato le disposizioni, così sono scattate le. Dopo gli allontanamenti effettuati durante la settimana come avvertimento, la polizia locale e i carabinieri hanno sanzionato con una multa da 50012 cittadini che stazionavano nell’Adda nella zona deldi. Vista la pericolosità del sito, il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta di fermarsi sul manufatto idraulico, scolmatore delle acque del fiume durante le piene, da anni utilizzato come luogo dove rinfrescarsi da numerosissime persone ma in realtà accessibile solamente agli addetti ai lavori. Una decisione, quella di interdire l’area aie di sanzionare i trasgressori, che ha fatto parecchio discutere gli abituali frequentatori della spiaggia in riva al canale Muzza.